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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

"Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Dua edelim ki bayramımız bayram olsun"- "Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 08:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 08:26
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım." dedi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katılan Erbaş, namazın ardından vaaz verdi.

Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, cemaatin bayramını kutlayarak, bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini söyledi.

Bayramların, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğuna işaret eden Erbaş, vatandaşların birbiriyle, akrabaları ve aile fertleriyle bayramlaşmasını tavsiye etti.

Erbaş, bayramların, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu dile getirerek, yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevincinin taşınması gerektiğini kaydetti.

Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp, onlara da bayramın huzurunun ve mutluluğunun tattırılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Dua edelim ki bayramımız bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresi 10. ayetini hatırlatarak, müminlerin kardeş olduğunu, bugün dargınlıklara ve küskünlüklere son verilmesi gerektiğini anlattı.

- "Allah'ı zikirde bulalım huzuru"

Bayramların aynı zamanda günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleri olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, 'Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır.' buyuran yüce Rabb'imizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla ibadetle hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabb'imize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun."

Bayramların ebedi bayramların müjdecisi olduğunu ifade eden Erbaş, ramazan ve bayramın güzelliklerinin ömrün tamamına yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hutbenin ardından dua eden Erbaş, daha sonra cemaatle bayramlaştı.

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