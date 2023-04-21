Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Akarca, mesajında, depremin neden olduğu derin yaraların ancak dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma yoluyla sarılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletçe geçirdiğimiz zor günlerin ardından, Ramazan Bayramı'nın umutların yeniden yeşermesine, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasına vesile olmasını diler, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."