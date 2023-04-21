'Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum'

Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
YSK, Millet İttifakını kurtardı
YSK, Millet İttifakını kurtardı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum'

"Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum. Onlara layık oldukları geleceği hazırlamak bizlerin görevidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 11:15, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 10:40
Yazdır
'Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koca, Twitter'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramı bayram yapanın idrakler ve eylemler olduğunu belirten Koca, "Tıpkı bugün olduğu gibi insan olmamızı taçlandıran sözü yerli yerinde, gönülden gönüle köprü olması için kullanalım. Unutmayalım ki hakikatin aydınlığındaki her gün adeta bir bayram günüdür. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Koca, bu bayramın 6 Şubat depremlerinin ardından gelen ilk bayram olma özelliğini taşıdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu diri tutmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Çünkü bayramlar, birbirimizi daha yakından ve yürekten anlama günleridir. Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum. Onlara layık oldukları geleceği hazırlamak bizlerin görevidir.

Görevi başında olan sağlık çalışanı arkadaşlarım başta olmak üzere, sağlık camiamızın tüm mensuplarının Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Sağlık çalışanı olmanın ayırt edici özelliklerinden biri olan 'insan sevgisi' herkesçe örnek alınsın, toplumda her daim büyüsün."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber