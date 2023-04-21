Katarlılar bayram namazını Dünya Kupası için inşa edilen stadyumda kıldı

Bayram namazı kılmak isteyen Katarlılar, FIFA 2022 Dünya Kupası için Doha'da inşa edilen "Education City Stadyumu"nda bir araya geldi.

Stadyumda ilk kez bayram namazı kılınırken, cemaatte Katarlıların yanı sıra bu ülkede ikamet eden yabancı uyruklu Müslümanlar da yoğunluktaydı.