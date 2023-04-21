Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti.

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