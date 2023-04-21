TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde depremzede minikler, dünya çocuklarıyla buluşacak

'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
YSK, Millet İttifakını kurtardı
YSK, Millet İttifakını kurtardı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde depremzede minikler, dünya çocuklarıyla buluşacak

TRT'nin düzenleyeceği "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ile çeşitli ülkelerden yüzlerce çocuk bir araya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 14:15, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 13:58
Yazdır
TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde depremzede minikler, dünya çocuklarıyla buluşacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 24 ülkenin yanı sıra deprem bölgesinden gelen çocukların katılımıyla "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında, çocukların sevdiği kahramanlar eşliğinde eğlenceli programlar yapılacak. Saat 12.00'de başlayacak şenlik, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Etkinlikte, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Filistin, Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Venezuela'dan 400'ü aşkın çocuk ile deprem bölgesinden gelip İstanbul'da öğrenim gören 150'den fazla çocuk bir araya gelecek.

Etkinlik alanında, hikaye anlatım çadırları ve voleybol, futbol, mini golf ile satranç gibi çeşitli spor aktivite yerleri ile gün boyunca TRT Çocuk maskotları bulunacak.

Ana sahnede ise TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinin tiyatro ve 24 ülkeden konuk çocuklar ile Türkiye'yi temsilen TRT Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri sergilenecek.

Deprem bölgesi illerden canlı yayın bağlantılarının da yapılacağı şenlikte, bu kentlerden etkinliğe katılan afetzede çocuklar şiir okuyacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber