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'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'

Kılıçdaroğlu: Bu felaket içinde yıkılan evlerimiz var. Yıkılan dükkanlar, yıkılan ahırlarımız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki 'Yeniden yapacağız, 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle paraları alacağız'. Size sözüm söz, her yeri, her dükkanı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 13:51, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 13:55
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'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerinde yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu mutlaka ve mutlaka sizlerin desteğiyle getireceğim." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Yeni Mahalle 75. Yıl Koşu Parkı'ndaki bayramlaşma programında, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkenin beraber olmaya ve beraber yol yürümeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "O nedenle endişe etmeyin, destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim. Bayramın birinci günündeyiz, hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bayramın, huzur, bereket, birlikte yaşama sevincini getirmesini dilerim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin deprem bölgesinde toplantılar yaptığını ifade ederek, genel başkanların selamlarını iletti.

Bayramlarda insanların kucaklaşma ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Toplum çok ayrıştı, çok bölündü. Biri diğerine düşman gibi bakmaya başladı. Buradan çıkmamız lazım, kucaklaşmamız lazım, beraber olmamız lazım. Bizim kültürümüzde komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Komşuluk ilişkilerimizi, mahalledeki o güzel ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerinde yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu mutlaka ve mutlaka sizlerin desteğiyle getireceğim."

- "Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, bölgede büyük bir felaket yaşandığına işaret ederek, depremin ikinci günü bölgeye geldiğini anımsattı.

Bölgedeki sıkıntıları, belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlardan dinlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu felaket içinde yıkılan evlerimiz var. Yıkılan dükkanlar, yıkılan ahırlarımız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki 'Yeniden yapacağız, 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle paraları alacağız'. Size sözüm söz, her yeri, her dükkanı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Şuna inanmanız lazım, size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması Anayasa'nın bir gereğidir, hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyası ile barolarla bir araya geldim, konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz, sıradan bir söz değil. Anayasa'nın öngördüğü bir sözdür. O sözün gereğini mutlaka ve mutlaka yerine getireceğim."

Belediye başkanlarının deprem bölgesinde afetzedelere yardım ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, imkanlar doğrultusunda vatandaşlara yardımların sürdüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Sizden destek istiyorum, ayrıştırdılar, birleştireceğiz, kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. Bayram havası içinde bir 14 Mayıs'ı geçirip 15 Mayıs'ta inşallah yeniden göreceksiniz kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin de bulunduğu Yeni Mezarlığı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

Bazı vatandaşlar Yeni Mezarlık'taki ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na sözlü tepki gösterdi.

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