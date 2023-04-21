Ağrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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