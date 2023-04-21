Disiplini, fedakarlığı ve sevecen tavırları Şaziye Özdil'e 'yılın ebesi' unvanını getirdi

'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
YSK, Millet İttifakını kurtardı
YSK, Millet İttifakını kurtardı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Disiplini, fedakarlığı ve sevecen tavırları Şaziye Özdil'e 'yılın ebesi' unvanını getirdi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini sürdüren Özdil:- "Bu meslek çok güzel bir meslek ama çok özveri ve sabır gerektiriyor. Empati kurmak gerekiyor, karşı taraftaki anne adayını strese sokmamak, onunla birlikte hareket etmek, onun yanında olduğunu hissettirmek gerekiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 14:59, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 14:52
Yazdır
Disiplini, fedakarlığı ve sevecen tavırları Şaziye Özdil'e 'yılın ebesi' unvanını getirdi

- Ebelik mesleğini 32 yıldır sürdüren Şaziye Özdil, çalışma hayatı boyunca sergilediği meslek etiğine uygun, disiplinli, özverili ve gayretli davranışları dolayısıyla "yılın ebesi" seçildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini sürdüren 52 yaşındaki Özdil, mesleğe 1991'de başladı.

Disiplini, ortaya koyduğu fedakar tavırları, tecrübe paylaşımıyla Özdil, mesleğe yeni başlayanlar için rol model oluyor.

Sevecen kişiliği, hastalara ilgisi ve çalışkanlığı amirleri tarafından da takdir edilen Özdil, örnek meslek yaşantısıyla "yılın ebesi" unvanını almaya hak kazandı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek törenle Özdil'in takdir edilen mesleki yaşamı ödüllendirilecek.

- "32 yılın verdiği bir tecrübe ve sevgi var mesleğime karşı"

Özdil, AA muhabirine, mesleğini 32 yıldır her yıl büyüyen bir sevgiyle yürüttüğünü söyledi.

Hayatı boyunca hiçbir zaman mesleğinden başka meslek düşünmediğini ifade eden Özdil, ebeliği çok sevdiğini belirtti. Özdil, özveri ve sabırla yürütülen ebeliğin bir annenin dünyadaki en büyük sevincine de ortak olmak anlamına geldiğini kaydetti.

- "Yolda yürürken bakıyorsun bir çocuk size sarılıyor"

Özdil, mesleğe başladığı yıllar ile şu anki imkanların kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu anlattı.

Mesleğinin ilk yıllarında doğan bebeklerin büyüyüp anne olduğunu görmenin, onların da doğumuna girmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Özdil, "Çarşıda seni görünce tanıyorlar. Yolda yürürken bakıyorsun bir çocuk size sarılıyor. O bebekleri kucağıma aldığım zaman bırakmak istemiyorum." diye konuştu.

Özdil, göreve yeni başlayan genç meslektaşlarına da bilgi ve birikimlerini her zaman aktardığını anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber