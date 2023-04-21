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AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı

Iğdır'da, AK Parti milletvekili adayından sulama için yardım isteyen CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı Cafer Dalga, görevinden alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 15:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 15:30
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AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı

28. Dönem AK Parti Iğdır milletvekili adayı Cantürk Alagöz beraberindekilerle Karakoyunlu ilçesini ziyaretinde CHP İlçe Başkanı Cafer Dalga ile karşılaştı, sohbet etti.

Sosyal medyada da yer bulan sohbet sırasında Dalga, ilçedeki bazı tarım arazilerinde sulama sorununun olduğunu söyleyerek Alagöz'den yardım istedi. Dalga, "Karakoyunlu'ya iki sondaj vurdunuz mu size 480 oy namus borcum olsun." ifadesini kullandı.

- CHP İl Başkanlığının açıklaması

CHP İl Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"19 Nisan 2023 tarihinde, AKP milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur.

Yerel basına yansıyan görüntülerde de görüleceği üzere söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır."

- Cafer Dalga'nın açıklaması

Cafer Dalga da görevden alınmasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben seçmenlerimle beraberim, seçmenlerimin, ilçemin sorununu dile getirerek, bu kişinin milletvekili adayı olması dışında mütevazı ve iş adamı olmasından dolayı istekte bulundum." dedi.

Yardımı yapan Alagöz'e teşekkür eden Dalga, "Bunun partizanlık ya da başka bir yerlere çekilmesinden rahatsız olduğumdan dolayı böyle bir açıklamaya ihtiyaç duydum. Ben seçmenlerimin istekleri yerine gelsin diye o arzuda bulunmuştum. O yardımı yapan kişiye teşekkür ederim. Gerek siyasi gerek diğer alanlarda olsun Cantürk Alagöz'ün her zaman arkasındayım." diye konuştu.

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