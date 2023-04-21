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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 15:29, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 15:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

(Sultanahmet Camii) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günde restorasyonu bitirdik. Cumaya denk gelişiyle de iki bayramı bir arada yaşadık.

Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmete başlaması vesilesiyle burada kıldık. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere hepsini tebrik ediyorum.

Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir.

"Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi?"

Ata yadigarı eserleri yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle beraber, durmak yol yola devam...

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