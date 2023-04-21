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Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen yerler arasında olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler bayram namazının ardından mezarlıklara akın etti. Bayram sabahı dolup taşan mezarlıktaki acı detay da ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 16:45, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 17:33
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Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde en yıkıcı etkinin görüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok depremzede, kaybettikleri onlarca yakınlarından ayrı ilk bayramını geçiriyor. Bayram namazının ardından mezarlıklara akın eden depremzedeler, yakınlarının mezarları başında gözyaşlarına hakim olamadı. Türk bayrakları ile donatılan mezarlıkta acı bir detay da ortaya çıktı. Depremde hayatını kaybeden Zeynep Usluol'un mezarının başında bulunan ve depremin simgeleri arasında yer alan beyaz duvağın ise sırrı ortaya çıktı. 9 yaşındaki Zeynep Usluol'un annesi, babası ve teyzesiyle birlikte depremde yıkılan Zambak Apartmanı'nda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zeynep Usluol'un mezarını ziyaret eden babaanne Halime Usluol, depremde kaybettiği torununun son doğum gününde, beyaz duvağı aldığını ve torunun bir kez giyebildiğini söyledi. Her bayramda torununa harçlık verdiğini belirten babaanne, bu kez ise torunun da bulunduğu mezarlıkta gördüğü küçük bir kıza harçlığını verdiğini söyledi. Enkazdan çıkan duvağı görünce alıp kızının mezarına giydirdiğini anlatan babaanne Usluol, "Oğlumu, torunumu, gelinimi, bacımı kaybettim. 4 kişiyi kaybettim. Çok acı, kelimelere dökemiyorum. Bayramlarda torunuma bayram harçlığı verirdim. Şimdi kimsem kalmadı, mezarlıkta torunumun yaşlarında bir kız görünce bayram harçlığımı ona verdim. Beyaz duvağı doğum gününde almıştım, doğum günü hediyesi. Daha önce bir kez kendisi giyebildi. Torunumu 9 yaşında gelin ettim toprağa" diye konuştu. Usluol, dualar ettiği torunun mezarında gözyaşlarına hakim olamadı.

Her mezarın bir başında ise ayrı bir acı, ayrı bir hikayenin yer aldığı İslahiye Mezarlığı'nda buruk bayram yaşayan depremzedeler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

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