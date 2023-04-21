Yaralıya müdahale için aracından indi, otomobilin çarpması sonucu öldü

Bu sırada aynı yöne giden B.D. (52) yönetimindeki 35 AAT 703 plakalı otomobil, Yakup Gılır ile A.A'ya çarptı.

Aracıyla geçerken kazayı fark ederek sağa yanaşıp otomobilinden inen Yakup Gılır (18), yaralı A.A'nın otomobilden çıkmasına yardım etti.

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