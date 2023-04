Bakan Varank'tan İmamoğlu'na 'bayram' göndermesi

Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, partisinin davasının Türkiye'ye hizmet etmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma sevdasıyla bu davaya gönül verdiklerini belirten Varank, "Geçmiş dönemde bu davaya hizmet etmiş ama aynı coşkuyla hala buraya gelerek 'Acaba ben mevcudiyetimle bu harekete en ufak bir katkı sağlayabilir miyim?' diyerek buraya gelen, bizleri yalnız bırakmayan, o dönemde hizmetleri geçmiş bütün arkadaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, iki gündür Bursa'da yurtlarda misafir edilen depremzedeleri teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini, bayram kahvaltısında da bir araya gelip bayramlaştıklarını hatırlattı.

"Annesini, babasını, çoluğunu çocuğunu bırakmış, evini bırakmış bu masum gönüllere dokunabilir miyim?" düşüncesiyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"İşte dava hareketi demek bu demek değerli arkadaşlar. Biz çıkar için değil, bir karşılık beklediğimiz için değil, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla bu davaya omuz vermeye çalışıyoruz. Onun için bakansa o bakanlık görevlerini yaparken, mahalle teşkilatındaki bir arkadaşımızsa o da oradaki sorumlulukla görevlerini yaparak bu davaya en büyük hizmeti veriyor. Emin olun bir bakanla sandığın başında duran arkadaşımız arasında hiçbir fark yok. Hatta sizin verdiğiniz emek benim açımdan çok daha değerli, çok daha kıymetli. İnşallah partimiz bize nerede görev verirse, Genel Başkanımız bize nerede görev verirse, nerede ihtiyaç duyarsa orada bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Yorulmayacağız, sıkılmayacağız, of puf etmeyeceğiz. Çünkü bileceğiz ki bizim verdiğimiz emek, bu kutlu davayı devam ettirecek. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak gayreti hep birlikte, beraberce vereceğiz."

- İmamoğlu'na gönderme

Varank, bayramın birinci gününde Hatay'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir röportajındaki, "52 yaşındayım, hayatımda ilk kez annemsiz babamsız bir sabahı yaşıyorum, bir bayramda." sözünü hatırlattı.

İmamoğlu'nun bugünlerde İstanbul hariç her yere gittiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Hasbelkader bu millete hizmet etmek görevlerinden birini yapıyorsanız, şimdiye kadar anne babanızı görmeden bir bayram geçirmemişseniz zaten siz yan gelip yatıyormuşsunuzdur. Bakın buradaki arkadaşlarımız, resmi görevleri olmamasına rağmen günlerce çoluğunu çocuğunu, evini görmeden çalışma yapıyorlar, gayret ediyorlar, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Ben o arkadaşa diyorum ki şimdi aklın başına gelmiş ama bu senin annesiz babasız son bayramın olacak. Biz sizi bu tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin diyoruz. Biz bu ülkede hep yapmanın derdinde olduk, taş üstüne taş koymanın derdinde olduk ama karşımızda öyle vizyonsuz, öyle ufuksuz, öyle dar görüşlü bir muhalefet var ki biz hangi icraatı yapmaya kalktıysak, biz hangi işi yoluna koymaya çalıştıysak, bizim karşımızda durdular. O kadar nakıslıklarla, kafa karışıklığıyla siyaset yapıyorlar ki emin olun normalde vatandaşlarımız bunların söylediklerini takip etseler bir daha bunların yüzüne bakmamaları lazım."

- "Utanma duygusu olan bir insan ya özür dilerdi ya da 'Helal olsun, biz yanılmışız' derdi"

Bakan Varank, Bursa'nın Togg'un "başkenti" olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne dediler? Biz 'Türkiye'nin otomobilini yapacağız' dediğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye o kadar kabiliyetli bir ülke ki biz kendimize inanırsak üstesinden gelemeyeceğimiz evelallah hiçbir şey olmaz. Bizim yerli ve milli bir otomobilimiz olması lazım' dediğinde ne dediler? 'Biz otomobil yapamayız' dediler. 'Yerli ve milli otomobil yapmak intihardır' dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 'Hayır, biz bunu başaracağız' dedi ve yola koyuldu. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini kamuoyuna tanıttığımızda bize dediler ki 'İki tane araç gösterdiniz ama hani bunun fabrikası, bunları nerede ürettiniz?' Biz Gemlik'te temellerini attık. Bu sefer ne dediler? 'Siz bu fabrikayı tamamlayamazsınız.' 'Nasıl geçmişte Erbakan Hoca temeller atıyordu, sizler de temeller atıyorsunuz. Bakalım bunu bitirebilecek misiniz?' dediler ama biz bu temellerin üstüne fabrikamızı inşa ettik ve fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. O zaman ne dediler? 'Siz bu fabrikayı yaptınız ama bunun içerisinde üretim bantları yok. Siz insanları kandırıyorsunuz. Bu araçları İtalya'dan getiriyorsunuz.' Biz araçları yollara çıkarmaya başladık. Bu sefer dediler ki 'Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Siz bunları kime satacaksınız? Bunu kimse almaz.' Araçlar ön satışa çıktı. Bırakın bini, 5 bini tam 177 bin vatandaşımız bu araçları satın almak için ön sipariş verdi. Şimdi bütün bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak Türkiye'nin otomobilini kullanıyorlar. Peki, bizi eleştirenlerden siz hiçbir ses seda duydunuz mu? Hiç ağızlarını açıp bir şey söylüyorlar mı? Normalde utanma duygusu olan bir insan ya özür dilerdi ya da 'Helal olsun, biz yanılmışız' derdi ama bunu yapmadılar."

Vizyonsuz bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını anlatan Varank, Sabiha Gökçen Havalimanı için "Uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorsunuz." diyenler olduğunu belirtti.

"Bir kere havalimanı yapılmadan uçağın inmeyeceğini bilmeyecek kadar cahil. Önce havalimanını yapacaksın ki uçak ondan sonra zaten inecek." ifadesini kullanan Varank, şimdi pistlerin yetmediğini, ikinci pistin inşa halinde olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin ne geleceği okuyabildiğini ne plandan programdan haberlerinin olduğunu kaydeden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye büyük bir müjde verdi dün. Karadeniz'deki doğal gazı karayla buluşturduk değil mi? Evet. Ne diyorlardı? 'Siz yıllardır gaz bulduk diyorsunuz, hani bu gaz nerede' diyorlardı değil mi? İşte o gazı karayla buluşturduk ama yetmedi. Bir de bir müjde verdik. Bir yıl boyunca mutfaklarda, ısınmada kullanılan yani ortalama her evde 25 metreküp doğal gaz bütün vatandaşlarımıza bedava. Biz onun derdindeyiz. Üretmenin derdindeyiz. Allah'ın izniyle o yaptıklarımızın ürettiklerimizin karşılığını da hep beraber göreceğiz. Bu refahı hep beraber paylaşacağız. İnşallah bir olursak, beraber olursak, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durursak Türkiye Yüzyılı'nı da hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri, Allah'ın izniyle olacak. Nasıl şu anda dünya siyasetinde, Orta Doğu siyasetinde, bölgemizde Türkiye'yi hesaba katmadan hiçbir plan yapılamıyorsa Allah'ın izniyle tüm dünyada Türkiye'nin ağırlığını biz göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini hep beraber yaşayacağız. Biz buna inanıyoruz ve bizim tek güvencemiz var. Önce milletimize, sonra Allah'a güveniyoruz. Bizim milletimiz aziz millet. Her zaman feraset sahibidir. Her zaman doğru tercih yapar ve Allah'ın izniyle bu sefer de doğru tercihi yapacak, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapacak, Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacak."

- "Togg'u da yaparız, doğal gazı da çıkarırız, Türkiye'nin meselelerini de çözeriz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Türkiye'deki gidişatı, dünyada yaşananlarla kıyaslamak gerektiğini söyledi.

Dünyanın gidişatının ülkeler için hem fırsatlar doğurduğunu hem de riskler ortaya çıkardığını anlatan Ala, şunları kaydetti:

"Eğer güçlü bir irade olmazsa yönetimde, istikrar olmazsa bu yönetimde, Türkiye, etrafında ortaya çıkabilecek, dünyada ortaya çıkabilecek riskleri fırsatlara dönüştüremez. Bugüne kadar yaptığımız bu. O bakımdan karşımızda bir ittifak yok, bir koalisyon var ve bu koalisyonu, bu 7'li koalisyonu destekleyen ne yazık ki Kandil'den Pensilvanya'ya, başlarını çıkardılar. Görüyorsunuz konuşmaları, bir de terör ittifakı var. Biz oysa terörü ülkenin dışarısında çıkardık, ülkenin dışında nerede konuşlanmışlarsa orada mücadele etmeyi konsept olarak benimsedik ve terörle mücadelede konsept değiştirdik. Savunma sanayisinde ortaya çıkardığımız, elde ettiğimiz başarılarla da gerçekten Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarih yazıyoruz. Bugün Türkiye 20'ye yakın ülkede silahlı kuvvetlerini bulundurabilmektedir. İçeride yaptığımız reformların neticesidir bu. Allah aşkına önceden Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarından daha önemli toplantı hatırlıyor musunuz? Bütün televizyonlar, bütünü basın MGK toplantısı günü o kurulun kapısında dururdu ve oradan canlı yayın yapardı. Ama şimdi Allah'a şükür Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, onun kapısında duruyor ve oradan canlı yayın yapıyorlar; 'Acaba Cumhurbaşkanımız hangi müjdeleri verdi bugün milletimize?' diye. O bakımdan içeride yaptığımız reformlarla dışarıda bu kadar etkiyi sağlıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız tek lider olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki bu problemde inisiyatif aldı ve masaya çözümler götürdü. Siz arkamızda durdukça, siz bu heyecan içerisinde destek verdikçe biz Togg'u da yapıyoruz. Bakanımıza da teşekkür ediyorum, gerçekten arkasında durdular ve Türkiye bir dünya markası kazandı. Togg'u da yaparız, doğal gazı da çıkarırız, Türkiye'nin meselelerini de çözeriz. Dünyadaki problemler için de inisiyatif alırız."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katılımcılara hitap ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve milletvekili adayları, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.