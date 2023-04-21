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Bakan Kurum'dan 'Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 18:29, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 18:30
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Bakan Kurum'dan 'Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı:

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

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