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Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istedi

Zonguldak'ta yaşayan Ersun Yıldız isimli usta, 150 bin lira masraf yaparak el emeği işçiliğini sergilediği aracına 350 bin lira istedi. Yıldız, alacak kişinin araca kendisi gibi sahip çıkmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 18:47, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 18:49
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Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istedi

Üzülmez Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Ersun Yıldız, bir süre önce ilk sahibinden satın aldığı 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracı orijinalliğini bozmadan yeniden dizayn etti. Araca el işçiliğiyle orijinal parçalarını takan Yıldız, 150 bin liraya yakın masraf yaptı. Mavi renge boyadığı aracı gören herkesin şaşkınlıkla fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Yıldız, satın almak isteyenlerin çok olduğunu ancak istenilen fiyatı vermediklerini söyledi.

Gençlerin düğün fotoğrafı çektirmek için de aracı istediğini söyleyen Ersun Yıldız, "Her türlü isteğe göre araçlarımızı toplayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Müşterinin zevkine göre de yapabiliyoruz. Bu aracımızı da biz de yeni aldık. İkinci sahibiyiz. Aracımız bir amcamız buradaydı. Yaşlılık hali olduğu için de kendisi uğraşamadığından dolayı aracı bize bıraktı Araca da biz aldık, satın aldık. Aracımıza komple kumlama yaptık. Bütün parçaları da dahil. Hepsi de orijinaldir. Kendisi birebir. Arabamız Variant 1962 model Volkswagen'dir. Bununla ilgili biz çok uğraştık. Buna da çok bir emek verdik. Bununla ilgili araç zaten kendisini de belli ediyor. Araç orijinal, kendi orijinal sunroofu var. Bütün her bir cıvatası, her bir somunu bizim elimizden geçmiştir. Bununla ilgili de bir emek var. İstek çok. Hocamızla ilgili sosyal medyalarda ve sitelerimizde de aracımız bizim istenilen ücreti vermedikleri için vermiyoruz. Talep çok, istek çok. Ama aracımız burada. Gelip görebilirler, bakabilirler. Gezebilirler, dolaşabilirler. Aracımız bu. Yani buna 350 bin istiyoruz. Yani bununla ilgili dediğim gibi çok emek var. Çaba var. Dediğimiz gibi her bir cıvatasına kadar elimizden geçti. Bir emek var. Aracımızı orijinaldir. Farlarına ve sinyallerle kadar da bütün her şeyde orijinaldir" diye konuştu.

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