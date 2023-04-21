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Akşener: Biz onlara karşı adil olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 19:05, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 19:07
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Akşener: Biz onlara karşı adil olacağız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'a Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, "Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın." ifadesini kullandı.

Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz. Bir şey rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Samandağ'da, her aileden bir oy isteyeyim."

Daha sonra Akşener, beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile 2020 yılında İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki mezarı başında dua etti.

Hz. Hızır Türbesi'ne de giden Akşener ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesinde de Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasına ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, buradaki görüşmenin amacının depremin ardından Reyhanlı'ya yansıyan sorunları dinlemek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına önem verelim." ifadesini kullandı.

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