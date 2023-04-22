22 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.

(Şanlıurfa/12.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara İl Başkanlığınca düzenlenecek kahvaltı programına katılacak, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulunacak.

(Ankara/10.00/Kırıkkale/15.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Bahçelievler Geleneksel Bayramlaşma Programı" ile AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda "Karadenizli Hemşehrilerimizle Bayramlaşma Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/16.30)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Hırvatistan'da grekoromen stilde müsabakalarla devam edilecek. 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve finaller yapılacak; 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.

(Zagreb)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesi HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasının ilk maçında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi başlayacak; ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ilk maçta Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek.

(Mersin/19.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla sürecek.

(Manisa/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve sezonun lig etabının son haftasına İlbank-Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor ve Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/12.30/15.00/Bolu/15.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı başlayacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD ilk maçları yapılacak.

(Bursa/16.00/İstanbul/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor ve Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Giresun/16.00)

9- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağına makaralı yay finaliyle devam edilecek.

(Antalya)

10- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonalarının 3. ayağı Hollanda'da başlayacak.

(Assen)