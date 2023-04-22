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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 08:04, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:22
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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


"KARAGÜMRÜK'Ü YENEREK 3. BAYRAMI YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak üçüncü bayramı aynı gün içinde yaşamak istediğini söyledi.

Buruk, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Önemli, güzel bir ayı geride bıraktık ve devamında da iki tane bayram birleşti. 23 Nisan da bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli bayram. Bu iki bayramın bir arada olması, bizim de maçımızın olması taraftarımızla, aile ve sevdiklerimizle buluşmamız bizim için çok önemli. Hem bizim için hem de taraftarımız için ekstra bir motivasyon. Ben inşallah bu iki bayramı galibiyetle birlikte üçüncü bir bayram olarak aynı gün içinde yaşamayı diliyorum. Bütün taraftarlarımızın takımımızın yanında olmasını bekliyorum. Tekrar herkesin Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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