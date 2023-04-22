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Mehmet Ali Şahin'den Karamollaoğlu'na: Çok yanlışlar yaptı

Millet İttifakı'nı eleştiren Mehmet Ali Şahin, en çok Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında olmasına üzüldüğünü söyledi. Şahin, "Allah aşkına neden Erdoğan'a karşısın?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 07:13, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:26
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Mehmet Ali Şahin'den Karamollaoğlu'na: Çok yanlışlar yaptı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

AA'nın haberine göre, Maraş merkezli depremlerin yarattığı yıkıma değinen Mehmet Ali Şahin, "O yöreleri, devlet ve millet olarak yeniden ayağa kaldırmalıyız. Oraları yeniden ayağa kaldıracak kim olabilir? Tayyip Erdoğan'dan başka bunu başaracak kimse yok. Bunu samimi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

100 bin deprem konutunun temelinin atıldığını söyleyen Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mayıs ayının sonunda 319 bin konutun temelleri atılmış olacak. Cumhurbaşkanımız ne söylemişse yerine getirmiştir. Evler filan yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin en büyük belediyesidir. Geçen gün gazetede haber; 97 prefabrik yapmış şu ana kadar. İstanbul'daki AK Partili belediyelerin orada yaptığı ev ve diğer geçici konut sayısı 7 bin 200. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 97 prefabrik. Allah aşkına bunlar mı kaldıracaklar orada kentleri, onlar mı yapacaklar bu konutları, teslim edecekler zamanında? Bunu ancak AK Parti yapabilir. Bunu ancak Tayyip Erdoğan gerçekleştirebilir."

'7'Lİ MASA OKYANUS ÖTESİ BİR PROJEDİR'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için "okyanus ötesi ve her türlü karanlık güçlerle iş birliği yaptığını" iddia eden Şahin, en çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında olmasına üzüldüğünü dile getirdi.

"Temel Bey, Allah aşkına neden Tayyip Erdoğan'a karşısın?" diye soran Şahin, Saadet Partisi'ni "seçimden sonra tabelasını indirecek partilerden biri gibi gördüğünü" belirtti.

Şahin, "Çok yanlışlar yaptı. Ya siz 'PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün, Amerika'nın adayıyım' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz bu millet size prim vermez. Milli Görüşçüler de vermez, vermemelidir. Bu 7'li masa bir projedir. Maalesef okyanus ötesi bir projedir" diye konuştu.

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