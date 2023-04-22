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Yan bakma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 08:42, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:43
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Yan bakma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yanma bakma meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3'ü bıçak, bir kişi ise silahla yaralandı.

Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken kalbinden bıçaklanan Hasan Can C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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