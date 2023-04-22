Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, nisan ayında 9 ilde daha hastalığın tespit edildiğini açıkladı.

Şap hastalığında yaklaşık 3 ayı geride bıraktıklarını ve aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Arslan, yeni mihrakların tespit edildiğini duyurdu.

SAT 2 terotipinin 9 ilde daha oluştuğunu belirten Arslan, "Belki tespit edilen başka iller de vardır. Tespit edilen illere yakın illerde de aşılamalr devam ediyor." dedi.

"YÜZDE 50'Sİ AŞILANMIŞ DURUMDA"

Büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 50'sinin aşılandığını ifade eden Arslan, "Nihai hedef yüzde 100 aşılama." dedi.

Arslan, "Salgının durdurulmasının birinci aşaması yüzde 80 aşılamaya ulaşmaktadır." diye konuştu.



"UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Hastalığın Türkiye'de görülmesinin ardından kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, hayvan hareketi ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştu.

Prof. Dr. Arslan, uygulamanın Kurban Bayramı'na kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Kontrollü bir şekilde hayvan hareketlerinin kısıtlamasının kaldırılacağı söyleniyor." diye konuşan Arslan, "Ülkemizde Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2-3 hafta önce hayvan hareketliliği başlar. Aşılamayı tamamlamazsak büyük bir risk ortaya çıkar. O nedenle hayvan hareketliliğinin kısıtlanması uygulamasının devam etmesi gerekir." dedi.

NTV- Erce Tiren