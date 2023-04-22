Merkez Bankası faiz kararını 27 Nisan'da açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 27 Nisan Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 10:49, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 11:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.