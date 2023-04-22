'İrtibat büromuz önünde gerçekleşen saldırıyı lanetliyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahçelievler Kocasinan irtibat büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 10:55, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 10:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine tepki göstererek şunları kaydetti;
İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı ,
İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.Ömer Çelik (@omerrcelik) April 22, 2023
Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.