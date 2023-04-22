İYİ Parti'nin seçim otobüsüne saldırı

Saldırıya ilişkin olarak İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Seçim otobüsüne boyayla 'Vatan haini teröristler' yazılması kınanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.

Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız.

Valilik ve Emniyet birimlerimizden de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur. Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevke ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, Saygılarımızı sunarız."