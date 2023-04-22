Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Bayramlaşma sırasında kavga çıktı: 10 kişi yaralandı
Bayramlaşma sırasında kavga çıktı: 10 kişi yaralandı
Seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak
Seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak
Bakan Koca'dan bayram ziyareti
Bakan Koca'dan bayram ziyareti
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak
Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı
Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı
Bakan Kurum açıkladı: İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı
Bir ayakkabı tepkisi de Akşener ve İmamoğlu'na
Bir ayakkabı tepkisi de Akşener ve İmamoğlu'na
Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası
Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası
'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'
'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, uzun kuyruklara neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 13:08, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 13:10
Yazdır
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.


Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi.


Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber