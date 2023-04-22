Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, uzun kuyruklara neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 13:08, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 13:10
Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.