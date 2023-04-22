TDV, ramazan boyunca yardımlarını sürdürdü

Turan, yazılı açıklamasında, özellikle deprem bölgesindeki depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktardı.

İzani Turan, "Bu yıl ramazan yardımlarımızın tamamını deprem bölgesi başta olmak üzere yurt genelindeki depremzedelere ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya gayret ettik." ifadesini kullandı. Depremin yaşandığı andan itibaren milletçe dayanışma ruhuyla hareket edildiğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Ramazanın manevi iklimini deprem bölgesinde kurduğumuz iyilik çadırlarıyla ve mescit çadırlarla yaşatmaya çalıştık. 2023 yılı ramazan programımız kapsamında deprem bölgesinde 100 bin gıda paketi, 100 bin hijyen paketi, 50 bin alışveriş yardım kartı 20 bin iyilik çantası, 20 bin ibadet seti, 50 bin Kur'an-ı Kerim, 17 bin bayramlık ve 3 milyon iftar ve sahurluk olmak üzere 5 milyondan fazla depremzede kardeşimize yardım ulaştırdık."

Aynı zamanda deprem bölgesi dışında diğer illerde de yardımlara devam ettiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Ramazan ayı boyunca görevli ve gönüllülerimiz ülkemizin dört bir yanında üstün gayretler göstererek ihtiyaç sahibi ailelere milletimizin yardımlarını ulaştırdı. 1003 şubelerimiz aracılığıyla ramazan yardımlarımız kapsamında 500 bin kişiye zekat ve fitre, 770 bin kişiye iftar, 342 bin kişiye bayramlık, 1 milyon 759 bin kişiye gıda paketi ve 1 milyon 631 bin kişiye alışveriş yardım kartı yardımı olmak üzere 5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık. Depremden sonra memleketlerinden ayrılarak ülkemizin birçok noktasında misafir edilen depremzede kardeşlerimizi de unutmadık."

Bu yıl ramazanın buruk geçtiğini belirten Turan, Türk milletinin alicenaplığını göstererek paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sunduğunu anlattı.

- "Deprem bölgesinde 41 noktada İyilik Çadırları hizmet verdi"

Turan, 11'i çok büyük olmak üzere deprem bölgesinde 41 noktada "İyilik Çadırları"nın hizmet verdiğini, ramazan boyunca 3 milyon depremzedeye ve bölgedeki görevlilere iftar ve sahur ikramında bulunduklarını ifade ederek, çadırlarda farklı etkinlikler düzenlendiğini de aktardı.

Çocuklara yönelik orta oyunu, Karagöz-Hacivat gösterileri gibi etkinliklerle afetin olumsuz izlerini silmeye çalıştıklarını bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki evlatlarımıza içerisinde kırtasiye setinin, boyama kitaplarının, defterlerin, eğitici oyunların, etkinlik kitaplarının yer aldığı 20 bin İyilik Çantası hediye ettik. Ayrıca vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için 500 civarında mescit çadır kurduk. 50 bin civarında Kur'an'ı Kerim'i bu bölgeye gönderdik.

Tüm zorluklara rağmen hayırsever milletimiz komşusuna, kardeşine, yetimine sahip çıkmaya devam ediyor. Depremin ardından milyonlarca kardeşimiz mağdur oldu ve ihtiyaç sahiplerinin sayısı arttı, bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk."