Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunmuş ve konutlarda doğal gaz kullanımına yönelik açıklamalar yapmıştı.



Erdoğan, açıklamasında "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecek.

Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan'ın bir aylığına doğal gaz faturalarını sıfırlayacağını açıklamasının ardından fatura kesim tarihi merak konusu olmuştu.

Ancak bu tarih belli oldu. Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. 25 metreküp uygulamasında da site yönetimleri faturayı buna göre düzenleyecek.