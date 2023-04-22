Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Bayramlaşma sırasında kavga çıktı: 10 kişi yaralandı
Bayramlaşma sırasında kavga çıktı: 10 kişi yaralandı
Seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak
Seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak
Bakan Koca'dan bayram ziyareti
Bakan Koca'dan bayram ziyareti
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak
Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı
Mezarlıktaki acı detay bayramda ortaya çıktı
Bakan Kurum açıkladı: İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı
Bir ayakkabı tepkisi de Akşener ve İmamoğlu'na
Bir ayakkabı tepkisi de Akşener ve İmamoğlu'na
Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası
Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası
'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'
'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların sonu olmalı
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Düne kadar 'Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı' diyenler daha beş dakika sonra 'Biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankasındaki altınları liralara çevirip dağıtacağız' diyor. Merkez Bankasının ve Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 14:35, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 14:36
Yazdır
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Mersin il başkanlığı binasında düzenlenen programda, teşkilat üyelerinin bayramını kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, afet bölgesinde yapımına başlanan konutların inşasının süratle sürdüğünü dile getirdi.

Nebati, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin görüşlerini eleştirerek, "Allah'ın izniyle yaraları hızla sarmakla kalmayacağız. Muhalefetin ısrarla, kentsel dönüşüme karşı çıkarak aslında bu afetlerde yeterince hızlı gitmememizin en büyük günahkarı olanlara rağmen şimdi kentsel dönüşümde adeta devrim oluşturacak adımlar atıyoruz. 'Kentsel dönüşümü durdurduk' diye övünmesinler. 'Kentsel dönüşüme karşıyız' diyerek vatandaşımızın canıyla oynamasınlar." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün vatandaşlar için yapıldığına işaret eden Nebati, "Biz bir tarafta deprem konutlarını altyapısıyla beraber üretirken şimdi kentsel dönüşümle daire sahiplerimiz bir tarafta 100 metrekarelik konutun neredeyse tamamının maliyetini karşılayacak şekilde 0,74 faiz oranıyla, vergi ödemesiz, uzun vadeli imkanlarla kendi konutlarını hızlı bir şekilde kentsel dönüşümlere tabi tutarak inşaatlarını yapabilecekler." diye konuştu.

Nebati, kentsel dönüşüme tabi tutulacak bölgelerdeki vatandaşların muhalefetin söylemlerine kulak vermeden, hızlıca bu imkanlardan yaralanacak şekilde davranmasını önerdi.

Kentsel dönüşümde müteahhitlik yapacaklara 250 milyon liraya kadar kredi imkanı sağladıklarını söyleyen Nebati, belediyelerin de işleri hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Bakan Nebati, muhalefete çağrıda bulunarak, "Rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın hakkıyla oynamayın. Kentsel dönüşüme karşı çıkarak toplantılar yapa yapa ülkenin kentsel dönüşümdeki adımlarını engellediniz. Düne kadar 'Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı' diyenler daha beş dakika sonra 'Biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankasındaki altınları liralara çevirip dağıtacağız' diyor. Merkez Bankasının ve Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değilse niye boş diyorsun? Aklımızla, vatandaş aklıyla oynama." diye konuştu.

"Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok yatırım alan ülke Türkiye"

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunun altını çizen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok yatırım alan ülke Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda 'Ben şu kadar para getireceğim' diyorsun. Kusura bakma. Hiçbir uluslararası kuruluş muhalefetin liderine ve yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar, doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar. İşte iktidarı 21 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izni, milletimizin desteği, teşkilatlarımızın bu muhteşem enerjisiyle 14 Mayıs'ta yine zaferi alacak. Zafer'i kutlayacağız hep beraber. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi doğru olan söylemdir, ülkenin yöneticisi olarak söylediği şeyler yatırımcıyı çağırır. Kendinizi kandırmayın."

Nebati, milletle beraber yürüdüklerini belirterek, "Gurur duyun. TCG Anadolu Gemisi... İHA'lar, SİHA'ların indiği gemi şu anda Sarayburnu'nda. Muhalefete sesleniyorum, birazcık ülkenle, potansiyeliyle, teknolojisiyle övün ya. Git şu gemiye de bir fotoğraf ver İHA'larla, SİHA'larla. O İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'de üretiliyor. Aymazlara bak. 'Biz gelince İHA'lara, SİHA'lara şöyle bir el atacağız'. Niye? Çünkü biz bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatı olan savunma sistemimizi güçlendirdik. Şimdi el atacakmış. Hadi oradan." dedi.

Gelecek hafta Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıtın ulaştırılmasına şahitlik edeceklerini söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

"1970, 1980, 1990'lı yıllarda bunu engellememiş olsalardı, AK Parti iktidarına bekletmemiş olsaydılar, şu anda elektrik tüketimimizin yüzde 12'sini karşılıyor olacaktı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Onun, bunun sözlerine bakmayın. Biz üretiyoruz. Üçüncü havaalanını yaptığımız zaman niçin yaptınız? Şehir hastanelerini yaptığınızda niçin yapıyorsunuz? Yolları yaptığınızda ne gerek var? Hızlı trenler... İhtiyaç mı var? İzmir-Ankara yolunu 3,5 saate düşürdüğümüz zaman ne gerek var? Bunların sürekli söylediği şey, 'Ne gerek var?' ya da 'Türkler yapamaz'. Türkler her şeyi yapar Allah'ın izniyle. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Mersinli kardeşlerimizle tarihi bir rekor kıracağız. AK Parti demek vefa, birlikte çalışmak, Türkiye'ye güvenmek, liderine, Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmak demektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber