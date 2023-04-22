Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 15:00, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 15:01
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor.
Kayıp 3 gencin bulunması için ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla ağaçlık ve kayalık alanlarda arama yapılıyor.