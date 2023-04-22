TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını: Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisini gezmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Cankurtaran'dan başlayıp Sarayburnu'nda biten kuyruk havadan görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 15:10, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 15:12
Sarayburnu'nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan drone ile görüntülendi.