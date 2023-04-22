Depremde kuruyan şelale tekrar aktı

Mahalledeki bazı evlerin yıkılmasının yanı sıra kayaların arasından çıkan suyun yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Saraycık Şelalesi de kurudu.

Depremden beri akmayan şelaleden, birkaç gün önce yeniden su dökülmeye başladı.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, şelaleden akan suyun ikinci depremden sonra tamamen kesildiğini söyledi.

Kayaların üzerindeki yosunların arasından su aktığını anlatan Yaşar, "İkinci depremde devasa kaya koptu. Köyümüzün kuruluş sebeplerinden biri olan buradaki su kesildi.dedi.

Şelalenin yaklaşık bin dönüm araziyi suladığına işaret eden Yaşar, İki köyün hem sulama hem de içme suyunu karşılıyordu. Bu yosunların altında onlarca delik var. Bu deliklerden fışkırarak su akardı. Yosunların 10 metre olduğunu düşünürsek, onların üzerinden su akardı.diye konuştu.

Yaşar, şelaleden yavaş yavaş tekrar su gelmeye başladığını vurgulayarak şöyle devam etti: Şimdilik 1-2 metreden su akıyor. Her gün biraz daha yukarı çıkarak, üst taraftaki deliklerden akmaya başlıyor. Sanki içeride bir havuz var da o havuz doldukça su yukardan akmaya başlıyormuş gibi oluyor. Zamanla yukarı doğru çıkıp, tamamından akmasını bekliyoruz.