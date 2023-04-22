ASHB'nin 2 bin 431 personel alımı başvuruları ne zaman?

Açıklama ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 personel alımı yapacak. Başvurular 28 Nisan 2023 - 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

POZİSYONLAR HAKKINDA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Yurt Yönetim Personeli ve Destek Personeli pozisyonlarında görevlendirilmek üzere Toplam 2431 Personel alımı yapılacaktır." denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel alımı ilanını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

'Personel alımı mülakatsız yapılacak'

Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.