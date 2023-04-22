Bakan Kirişci, Togg'u Kahramanmaraşlılarla buluşturdu

AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı gösterilen Bakan Kirişci, Togg'un direksiyonuna geçerek şehir merkezinde tur attı. Kirişci, Togg'un otomobilden öte bir akıllı cihaz olduğunu ifade etti.

Togg teknolojisinin ileriki dönemlerde farklı alanlarda da kullanılabileceğini belirten Kirişci, "Yani bir teknolojinin genetik kodlarını yakalarsanız ondan sonrası sürekli gelişir. Çünkü üzerine inşa edilecek temeliniz var demektir. Böyle cihazları oluştururken teknolojik ve bilimsel altyapınızı kullanarak sürekli kendinizi yeniliyorsunuz, AR-GE yapıyorsunuz, bunun uygulamaları gerçekleşiyor" diye konuştu.

Araçla şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kirişci, aracın başında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Araca ilgi gösteren vatandaşlar, aracın içine de oturarak deneyimleme fırsatı buldu.

Aracın teknolojisini, dış görünüşünü ve konforunu beğenen vatandaşlar, aracın ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.