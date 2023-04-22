7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlerin teslim olduğu cephede oturan vatandaşlar bayram ziyareti nedeniyle binada olmaması olası bir faciayı önledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

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