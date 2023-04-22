Kılıçdaroğlu'ndan 'aile destek sigortası' vaadi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda seçim vaatlerinden "aile destek sigortası"nı anlattı.

Videoda ev kadınlarına seslenen Kılıçdaroğlu,Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önem verdiğim projesidir. Hatta 'bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir' diyebilirim. 'Aile Destekleri Sigortası', geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini; yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz; ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız dedi.

EV KADINLARININ HESABINA YATIRILACAK

Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. 'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin diye konuştu.