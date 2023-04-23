Otomobili ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Panelvan sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Mert Veli Şafak ve Mustafa Bozkurt kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Kılıçoğlu ile otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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