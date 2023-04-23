Kaza yapan otomobilini kontrol ederken başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.A, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan aracın kaçmasının ardından otomobilinden inerek kontrol etmek isteyen O.A, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı.

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden O.A. idaresindeki 06 M 2132 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araçla çarpıştı.

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