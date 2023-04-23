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Kaza yapan otomobilini kontrol ederken başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Kağıthanede kaza yapan otomobilini kontrol eden sürücü başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 07:46, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 07:49
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Kaza yapan otomobilini kontrol ederken başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden O.A. idaresindeki 06 M 2132 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araçla çarpıştı.

Kazaya karışan aracın kaçmasının ardından otomobilinden inerek kontrol etmek isteyen O.A, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı.

O.A'ya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.A, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan sürücüleri ararken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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