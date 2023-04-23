15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, park halindeki tıra ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.

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