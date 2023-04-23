Ünlü çifte 'bungolov' şoku: 6 bin TL dolandırıldılar

Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, bayram tatilini Sapanca'da bir bungalov otelde geçirmek için plan yaptı. Sosyal medyada gördükleri bir firmaya 6 bin lira ön ödeme yapıp dolandırılan ünlü çift, büyük şok yaşadı!

Dolandırılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşanan olay sonrası GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef böyle bir olay yaşadık. Bizim için acı bir tecrübe oldu. Böyle dolandırıcılara karşı herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz."