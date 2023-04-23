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Meteorolojiden il il 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 08:10, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 08:09
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Meteorolojiden il il 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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