Tarımsal üretime kuraklık ayarı

Kuraklığın en fazla yaşandığı Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde TİGEM işletmeleri, kuraklığa toleranslı çeşitlerin ekiliş alanlarını genişletti. Arpa ve buğday gibi kuraklığa toleranslı çeşitlerin üretimine ağırlık verildi. TİGEM'in 2022'de yaptığı hasadın 950 bin dekarlık buğday ve arpa tohumluk üretim alanının yüzde 37'si kuraklığa toleranslı çeşitlerden oluştu. Kuraklığa karşı alınan önlemlerden bir diğeri de TİGEM işletmelerinde yem bitkilerinin bitki su tüketimi fazla olan yonca ekiliş alanlarının azaltılması oldu. Bunun yerinde daha az su tüketen tek yıllık fiğ ekimleri yapıldı.

AZOTLU GÜBRE AZALTILDI

Gübrelemede de kuraklık göz önünde bulundurularak hareket ediliyor. Her yıl gübrelerin kullanım dozlarını hesaplayan TİGEM, işletmelerin kuraklıktan etkileme oranlarına göre fosfor ve azotlu gübreleri yüzde 10-20 oranında azaltıyor. 'İyi Tarım' uygulamalarıyla kaynakların daha verimli kullanılması sağlanıyor.

YILDA 50 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele edilirken alınan en büyük tedbirlerden biri de ağaçlandırma faaliyetleri oldu. Özellikle kıraç ve toprak yapısı çok iyi olmayan arazilerde fidan dikimi yapılarak yılda ortalama 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Öte yandan tarımın sürdürülebilirliğinde büyük rol oynayan 'iyi tarım uygulaması' 2021'de tüm işletmeleri kapsayan tarla, yem ve bahçe bitkilerini içine alıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ