Erdoğan: Depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece güdüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce Boğaz'dan uğurladığımız TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi.

Hayatın akışı içinde kazanımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybedenm 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

"Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız"

Nitekim dün Kahramanmaraş'taydım, bunun ötesinde Nurdağı'ndaydım. Orada köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız. Depem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimiz ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezninde ülkemizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum.