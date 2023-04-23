Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Adliyeye sevk edildi

Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Gökbey yerli motorla göklerde
Gökbey yerli motorla göklerde
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'
'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'
Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
ASHB'nin 2 bin 431 personel alımı başvuruları ne zaman?
ASHB'nin 2 bin 431 personel alımı başvuruları ne zaman?
Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Şap hastalığının görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Adliyeye sevk edildi

Türkiye'ye getirilen ve Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 13:55, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 14:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti. Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özer, polis ekipleri eşliğinde Kartal Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunurken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber