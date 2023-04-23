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YSK üyelerinin deprem bölgesinde incelemeleri devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 16:21, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 16:22
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YSK üyelerinin deprem bölgesinde incelemeleri devam ediyor

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülüyor.

Seçimin tüm illerde sağlıklı yürütülmesi için çalışan YSK heyetlerinin, depremin etkilediği illerdeki ayrıntılı incelemeleri sürüyor.

BÖLGEYE İLK ÖNCE YSK PERSONELİ GİTTİ

YSK Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eksiklikleri tespit için bölgeye ilk önce heyetleri gönderdi.

Bu heyetlerin ilk aşamada, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldü.

YSK üyeleri de çalışmaları yerinde inceledi. Daha önce Gaziantep ve Hatay'da inceleme yapan YSK üyeleri, Malatya'ya gitti.

Heyetler, 14 Mayıs'a kadar Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'a giderek, bölgede alınan önlemleri yerinde görecek, oy kullanma yerleri, sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu değerlendirecek.

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