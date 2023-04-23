Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Akyazı 'Biz 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. Sakarya; 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik.

''BİZ DEPREM BÖLGESİNE TURİST OLARAK DEĞİL, İŞ YAPMAYA GİTTİK''

Ama birileri de turist olarak gitti. Biz turist olarak değil iş yapmaya gittik. Asrın felakatinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor. 5 yıl içinde İstanbul'da riskli yapıların tümünü yenilemeyi hedefliyoruz.

''TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİL''

Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş ve ya gfetirmiş eroin esrar kaçakçılarının parlarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi Kandil'deki teröristlerle sormak lazım bu CHP'li kardeşlerime bu adam parlamento odasında niçin PKK'nın uzantıları ile görüşüyor? O kapalı kapılar arkasında ne görüştü? Açıkla. Açıklayamaz. Ne diyor?Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir.

''7'Lİ MASAYI 14 MAYIS'TA SİZ DAĞITACAKSINIZ''

Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.

TCG ANADOLU GEMİSİ

TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Bu uçak gemisinin iki kat büyüklüğündeki uçak gemisinin görüşmelerini belli ülkelerle yaptım. Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. (TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

''AİLE VE GENÇLİK BANKASI'NI KURUYORUZ''

Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Bankanın kaynağını Karadeniz'deki doğalgazdan alıyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.

''MERKEZ BANKAMIZIN REZERVİ 122 MİLYAR DOLARA ÇIKTI''

Tefecilerden para alma yoluna gitseydik bu Bebecan var ya Davos'taydık o zamanki IMF Başkanı'na dedim ki sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun? Alıyorum dedi. Türkiye'yi sen yönetemezsin ben yönetirim dedim. O zaman da Merkez Bankasımızı döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

CHP'nin sözcüsü 'IMF'den hükümet borçlanma yapmalı.' dedi. Biz bunları dinledik mi? IMF'den bir kuruş almadık. Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük. Daha da düşecek. Geçmişte yaptık. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaptık yarın da yapacağız. Ekonomideki sıkıntıları da unutmuyoruz. Bazı ürünlerde sıkıntılar yaşadık. Fahiş artışlar da olduk. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz.''