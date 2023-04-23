Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Shift Delete'nin haberine göre Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk'e ait "Yana Yana" parçası oldu. Parça, 3 milyondan fazla dinlendi. Öte yandan hemen ardından ise onu Velet tarafından söylenen "Gözlerimi Kapattım" takip etti.

1. Reynmen & Semicenk - Yan Yana

Dinlenme: 3 milyon 32 bin 901

2. Velet - Gözlerimi Kapattım

Dinlenme: 2 milyon 971 bin 855

3. Simge - Aşkın Olayım

Dinlenme: 2 milyon 885 bin 454

4. Blok3 - Baybay

Dinlenme: 2 milyon 637 bin 847

5. Lvbel C5 & Arem Özgüç & Arman Aydın - Gaz Pedal

Dinlenme: 2 milyon 609 bin 523

6. Lvbel C5 & Güneş - Yapamam (NKBİ Remix)

Dinlenme: 2 milyon 424 bin 243

7. Semicenk - Sevecek Sandım

Dinlenme: 2 milyon 146 bin 710

8. Blok3 - Affetmem

Dinlenme: 2 milyon 112 bin 299

9. Blok3 - Vur

Dinlenme: 2 milyon 5 bin 506

10. İrem Derici - Yaz Gülü

Dinlenme: 2 milyon 2 bin 40