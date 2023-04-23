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Adıyaman'da bayram Arslan Ailesi'ne uğramadı

Zuhal Arslan'ın yaşadığı bina Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremleri sonrası yıkıldı. Ailesi günlerce Arslan'ı arasa da ne dirisine ne de cenazesine ulaşamadı. Arslan Ailesi, kızları Zuhal'den gelecek bir haberi bekliyor.

Haber Giriş : 23 Nisan 2023 17:00, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 17:04
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Adıyaman'da bayram Arslan Ailesi'ne uğramadı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda depremin bilançosuna dair açıklamalarda bulundu. Soylu, "Şu ana kadar toplam can kaybı 50 bin 783. Kimliklendirme çalışmalarının yapıldığı kişi sayısı ise 985. Ölenlerden 7 bin 302'si göçmen." ifadelerini kullandı. Binlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Bunlardan biri de Zuhal Arslan. Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'ndeki Pektaş Apartmanı'nda yaşayan 32 yaşındaki Zuhal Arslan'ın binası, 6 Şubat depreminde yıkıldı. Ailesi, kendi imkanları ile arama kurtarma çalışması yapsa da bir ize rastlayamadı. Aile, pek çok kişinin DNA'sının alınmadan gömüldüğünü belirterek Zuhal Arslan'ın da bu şekilde defnedildiğini tahmin ediyor.

Bayramda ağıt yakacak, yas tutacak bir mezarlarının dahi olmadığını ifade eden anne Aysel Arslan, kızının akıbetini öğrenmek istiyor. Baba Mehmet Arslan ise yakınlarının kendisine 'geçmiş olsun' diğer yandan da 'başınız sağ olsun' dediğinde kime ne yanıt vereceğini bilmediğini söylüyor.

GD:Metin Yoksu

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