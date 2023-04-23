Kılıçdaroğlu'nun halası hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 17:05, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 17:07
CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Tunceli'de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.