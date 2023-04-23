Pilotaj eğitiminde paraşüt denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yamaç paraşütü eğitimi alan Sümeyye Al ile Gülsüm Çelik, bitirme sınavı için öğle saatlerinde Yassı Tepe'den ikili atlayış yaptı. Sümeyye Al'ın kullandığı paraşüt, denizin üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Çelik ile Al, metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde paraşüte dolanan ikili, kurtarılarak bota alındı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülsüm Çelik hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Sümeyye Al'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.