Pilotaj eğitiminde paraşüt denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tandem (ikili) pilotaj eğitim uçuşu sırasında yamaç paraşütü, denize düştü. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan kursiyerden Gülsüm Çelik hayatını kaybetti, Sümeyye Al ise yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 17:36, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 17:38
Yamaç paraşütü eğitimi alan Sümeyye Al ile Gülsüm Çelik, bitirme sınavı için öğle saatlerinde Yassı Tepe'den ikili atlayış yaptı. Sümeyye Al'ın kullandığı paraşüt, denizin üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Çelik ile Al, metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde paraşüte dolanan ikili, kurtarılarak bota alındı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülsüm Çelik hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan Sümeyye Al'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.